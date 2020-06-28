В Одессе на дороге заметили Tesla Cybertruck: сеть взбудоражило видео

На улице Одессы был замечен новый электрический пикап Cybertruck от Tesla, который снимала группа кинематографистоф, вероятно, для создания фильма.

Как сообщает “источник” видео с новой разработкой от компании американского бизнесмена Илона Маска было опубликовано в Telegram-канале “Одесса INFO”.

“Tesla Cybertruck замечена на Екатерининской площадь в съемке фильма”, – отмечается в сообщении.

Как видно на опубликованных кадрах, медленно движущийся електрокар сначала снимает сзади идущий пешком оператор. Затем машину снимают спереди – из багажника движущегося автомобиля.

Как ранее сообщал “источник”, первый автомобиль Tesla Cybertruck, который показали на соревновании по киберспорту WePlay! в Украине, оказался хорошей подделкой.