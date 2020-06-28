Выжил после падения с 200 метров: известный футболист чудом остался жив, фото

Полузащитник бразильского “Флуминенсе” Энрике Пашеко Лима чудом остался жил после падения его автомобиля с 200-метрового холма.

Об этом сообщает Globo Esporte.

По данным источника, машина с Энрике за рулем упала с холма и несколько раз перевернулась. Спасатели доставали футболиста через окно, так как автомобиль серьезно пострадал. Сам Энрике отделался легкими ушибами. В настоящее время Энрике находится в шоковом состоянии и не может рассказать полиции, что произошло. Сейчас за игроком следят врачи в больнице. В ближайшее время он может быть выписан.

35-летний Энрике выступает за “Флуминенсе” с 2020 года. Ранее он играл за “Фигейренсе”, “Сантос” и японский клуб “Джубило Ивата”.

Ранее сообщалось, что грузинский футболист трагически погиб в возрасте 19 лет.