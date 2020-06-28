На оккупированном Донбассе устроили “демарш” против России: появилось интересное фото

Стелу с надписью “Россия”, которую боевики на Донбассе установили на оккупированной территории возле КПВВ “Оленивка”, прикрыли от всеобщего обозрения.

Соответствующее фото опубликовал в своем аккаунте на Twitter блогер Евгений Тинянский.

Об установке этой стелы ранее громко трубили издания в так называемой ДНР, обещая, что вскоре такие объекты появятся на всей оккупированной территории.

Теперь, как свидетельствует фото, стела закрыта для обозрения и упакована под пленкой.

“Что ж такое там случилось? Это же была чуть ли не победа, а тут такой демарш перед партнерами”, – удивляется в подписи к фото блогер.

Как ранее сообщал “источник”, накануне Дня Конституции, который отмечается в Украине в воскресенье, 28 июня, в оккупированном Донецке неизвестные патриоты распространили патриотические листовки.