Украинские патриоты устроили смелую “диверсию” на Донбассе ко Дню Конституции: фото

Накануне Дня Конституции, который отмечается в Украине в воскресенье, 28 июня, в оккупированном Донецке неизвестные патриоты распространили патриотические листовки.

Фото листовок на украинском языке и с украинской символикой выложил в соцсетях один из местных жителей, сообщает издание “Остров”.

Одна из листовок напоминала, что Украина – это гарантированные права граждан, в то время как страна-агрессор принесла только нищету, разруху, убийства, а также полное попрание прав человека.

“Донбасс – это Украина”, – утвержадет надпись на еще одной листовке.

Как ранее сообщал “источник”, в воскресенье, 14 июня, над временно оккупированным Луганском украинские военные разбросали листовки, продемонстрировав слабость противовоздушной обороны боевиков ЛНР.