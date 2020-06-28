В Украине установили печальный рекорд по госпитализации больных коронавирусом: названа причина

В субботу, 27 июня, в Украине госпитализировали 237 человек с коронавирусом, что стало печальным рекордом за все время эпидемии.

Как сообщает “источник”, об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“Это очередной антирекорд по количеству госпитализированных лиц“, – отметил чиновник.

По его словам, после ослабления карантинных мер начало увеличиваться количество новых случаев Covid-19, поскольку украинцы не соблюдали необходимых мер предосторожности.

“В большинстве стран Европы, кроме ослабления карантина, строго придерживались мер предосторожности. Это простые, но эффективные правила: в помещении нужно надевать маску, на улице или в магазине нужно соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком. Соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусом. Поэтому в Европе нет такого значительного роста количества новых больных после ослабления карантина“, – сказал Степанов.

Он добавил, что в европейских странах соблюдение мер предосторожности строго контролируют и это не позволяет заболеванию активно распространяться.

По данным пресс-службы Минздрава, к ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и 11 областей Украины. Карантин не готовы ослаблять Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

Как сообщал “источник”, ранее в Минздраве обнародовали статистику по коронавирусу в разрезе областей Украины по состоянию на утро 28 июня. За прошедшие сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 917 человек, умерло от болезни 19 человек, выздоровели – 233. Больше всего заболевших за сутки было во Львовской (123), Ровенской (93) и Закарпатской (86) областях.