Во Львове компания устроила массовую драку со стрельбой: первые подробности, фото и видео

Во Львове в ночь на 28 июня компания устроила массовую драку со стрельбой.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Варта1”.

Около 01:50 в полицию поступило сообщение о массовой драке на улице Владимира Великого, 53.

Свидетели сообщили, что в драке приняли участие около 20 человек и были слышны выстрелы.

Возле жилого дома правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор.

Как выяснилось, мужчина избил парня, который во время конфликта, защищаясь, открыл стрельбу из пистолета. К конфликту присоединились другие люди.

Нападавший ранен, его жизни ничего не угрожает.

Госпитализированы два человека – избитый парень и нападавший мужчина.

На месте происшествия работали патрульные полицейские. Следователи изъяли гильзы.

Как сообщал “источник”, ранее в центре Львова произошла массовая драка.