Бывший секс-символ смешанных единоборств обнажилась перед камерой: фото

Бывшая звезда смешанных единоборств (MMA) Джина Карано поделилась со своими поклонниками интимным фото.

Снимок экс-спортсменка опубликовала в Instagram.

В кадре Карано предстала по пояс обнаженной. В комментарии к посту она написала: “Я нахожу свободу сексуальной. Я нахожу свободу настолько сексуальной, что даже не могу это объяснить. Ты просыпаешься каждый день и чувствуешь, что можешь сделать все, что угодно“.

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Instagram Джины Карано

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За пять часов пост экс-звезды MMA собрал более 150 тыс. лайков.

Всего в смешанных единоборствах Карано провела восемь боев. На ее счету семь побед и одно поражение.

Ранее “источник” сообщал, что звезда MMA похвасталась идеальной фигурой в купальнике.