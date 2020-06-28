В США мужчина устроил кровавую бойню после ДТП, есть погибшие: фото и видео

В американском городе Ред Блафф (штат Калифорния) уволенный сотрудник устроил стрельбу в распределительном центре компании Walmart. Два человека погибли, еще четверо – ранены.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на американские СМИ.

По информации KRCR news, нападавший сперва протаранил на авто здание, в котором начался пожар. После этого стрелок открыл огонь из полуавтоматического оружия.

Во время нападения в компании происходила пересменка и в здании находилось около 200 человек. По словам очевидцев, в общем было совершено от 50 до 60 выстрелов.

На место происшествия прибыли как минимум пять машин скорой помощи, а также сотрудники полиции и пожарные.Как сообщает издание The New York Times, нападавший ранен полицейскими и отправлен в больницу Праведной Елисаветы.

По словам работника распределительного центра Walmart, стрельбу устроил бывший работник, который был уволен в прошлую среду.

Как ранее сообщал “источник”, в Харьковской области пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми.