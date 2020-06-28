Может стоить Зеленскому кресла: озвучен тревожный прогноз по поставкам воды в Крым

Возможное возобновление поставок воды в оккупированный Крым может стоить президенту Владимиру Зеленскому кресла.

Об этом сообщает “источник”.

Фактически, пуск воды зависит от политического решения Киева. Но сделав это, Зеленский гарантированно столкнется с акциями общественного сопротивления. Причем гарантированно найдутся смельчаки, желающие физически помешать запустить воду. Более того, по мнению некоторых экспертов, нынешняя ситуация в стране такова, что это может даже стоить Зеленскому президентской должности.

К тому же, международные партнеры Украины, скорее всего, не поймут такую податливость нынешней власти. Европа и США, которые уже шесть лет сохраняют санкции против России из-за аннексии, вряд ли положительно воспримут внезапный “стокгольмский синдром” Украины в отношении Кремля.

Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин говорит, что запустив воду на полуостров, Киев автоматически распишется в своем отказе от этой территории.

“Вода – это последнее, что нужно России, чтобы замкнуть все экономические процессы в Крыму. Она необходима для военных баз – главных потребителей. Подав воду, мы полностью обеспечим их потребность и усилим военную угрозу для нашей территории“, – сказал он “источнику”.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью “источнику” рассказывал, что запасов воды для потребностей местного населения достаточно. Рост потребления обусловлен инфраструктурными проектами оккупанта.

“Вода нужна для того, чтобы модернизировать и развивать рекреационную, туристическую сферы… Одновременно Россия пытается максимально переселить своих граждан, чтобы изменить демографическую и этническую составляющую крымского населения. Поэтому ей нужно больше воды, чтобы развивать Крым. А для простого населения на полуострове, учитывая тот образ жизни, который оно ведет, запасов воды в Крыму хватает“, – сказал Чубаров.

Подробнее о возможных сценариях решения “водного вопроса” для Крыма читайте в материале “источника”: Слить Крым или воду: как утолить жажду Путина.