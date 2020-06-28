Никакой дистанции и масок: туристы “атаковали” курортную Одессу, видео

В сети опубликованы видео огромных очередей на пляжи и в аквапарк города Одессы, в которых люди стоят без защитных масок и не придерживаясь требований социальной дистанции.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Telegram-канал Teza, где опубликованы соответствующие кадры.

Как свидетельствует видео, правила адаптивного карантина, которые требуют носить маску в общественных местах и соблюдать дистанцию 1,5 метра, практически никто не выполняет. Везде стоят огромные очереди – за билетами в аквапарк, на вход на пляж.

“Интересно, что будет через неделю со статистикою по коронавируса?” – подписаны опубликованные видео.

Как ранее сообщал “источник”, пляжи Одессы, несмотря на карантинные ограничения, забиты отдыхающими. Ни о какой социальной дистанции и, тем более, масках, речи не идет.