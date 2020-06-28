От коронавируса умер известный футбольный тренер

Известный сербский тренер Илия Петкович скончался от коронавируса.

Об этом сообщает ФИФА в Twitter.

В последнее время 74-летний специалист боролся с язвой желудка. Из-за ослабленного организма тренер не смог противостоять коронавирусу, которым он заразился ранее.

За карьеру Петкович поработал с ОФК (Сербия), “Серветтом” (Швейцария), “Ависпа Фукуока” (Япония), “Арисом” (Греция), сборной Югославии, “Шанхай Шэньхуа” (Китай), “Сычуань Гуаньчэн” (Китай), сборной Сербии и Черногории, “Инчхон Юнайтед” (Корея), “Аль-Ахли” (Катар), “Кеннам” (Корея), из которого ушел в 2013 году. С тех пор к тренерской деятельности серб не возвращался.

Ранее “источник” сообщал, что тренер украинского футбольного клуба заразился коронавирусом.