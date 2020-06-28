Негде яблоку упасть: в сети показали фото ажиотажа на украинских “Мальдивах”

В воскресенье, 28 июня, так называемые Вольногорские Мальдивы в Днепропетровской области — песчаные пляжи рядом с водоемом, который образовался на месте бывшего карьера – заполнили отдыхающие.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Facebook-страницу группы “Вольногорск Online”, где опубликованы соответствующие фото.

Белоснежным цветом песка и бирюзовыми переливами воды это уникальное место рядом с городом Вольногорском, действительно напоминает знаменитые Мальдивские острова.В летнее время Вольногорские Мальдивы привлекают туристов, которые могут искупаться и провести фотосессию, а также местных жителей.

Во время карантина, когда отдых на море за рубежом стал менее доступен, это место пользуется особенной популярностью. Здесь теперь отдыхают целыми компаниями и семьями.

Как сообщал “источник”, пляжи Одессы, несмотря на карантинные ограничения, забиты отдыхающими. Ни о какой социальной дистанции, и тем более масках, речи не идет.