На выборах мэра Киева лидирует Кличко – опрос

В случае, если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, действующий мэр получил бы 29,4% голосов киевлян – то есть, большинство, но недостаточное для победы в первом туре.

Об этом свидетельствуют данные опроса от Active Group, который проводился с 17 по 19 июня 2020 года.

За Кличко в рейтинге электоральной поддержки следуют Андрей Пальчевский (7,6%), Александр Омельченко (5,1%), Николай Томенко (4,9%), Сергей Притула (3,6%), остальные набрали бы менее 3% голосов. При этом не определились 19,7% избирателей.

Среди политических партий в Киеве лидирует “УДАР Виталия Кличко” (18,2%), за ней следуют: “Слуга народа” (17,9%), “Батькивщина” (6,4%), “ЕС” (5,8%), ОПЗЖ (4,8%), “Свобода” (3,3%), остальные партии набирают менее 3% поддержки. Не определились 21,1% киевлян.

Среди кандидатов от “Слуги народа” лидирует Александр Дубинский (7,8%), за ним следуют: Александр Качура (6,6%), Елена Кравец (6,1%), Виктор Ляшко (5,4%), Ирина Верещук (4,2%), Николай Тищенко (1,7%) и Евгений Шевченко (0,9%). Кандидата от “Слуги народа” отказались поддержать 48,3% опрошенных.

На выборы местной власти в Киеве готовы прийти 66,9% киевлян, имеющих право голоса, и 20,2% на выборы не пойдут.