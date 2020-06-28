Четыре смерти за сутки: тревожные данные по коронавирусу в Киеве на 28 июня

В Киеве по состоянию на утро 28 июня за последние сутки еще у 69 человек подтвердили диагноз Covid-19, а 4 заболевших человека умерли.

Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

“Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась на 69 человек. Четверо больных умерли“, – отметил он.

На сегодня в Киеве уже 4935 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За последние сутки в столице заболели: 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет, 6-летняя девочка и 14-летний мальчик. Также заболели двое медиков.

В больницы Киева госпитализировали 14 больных.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 1547 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки обнаружили в Днепровском районе Киева – 16. В Деснянском и Оболонском районах выявлено по 9 случаев.

“Внимательно относитесь к своему здоровью, придерживайтесь простых правил. Берегите себя!“, – подчеркнул Кличко.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 27 июня в Киеве был поставлен антирекорд по коронавирусу.