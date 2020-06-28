Ситуация печальная, но не везде: статистика по коронавирусу в Украине по областям

По состоянию на утро воскресенья, 28 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса зафиксировано уже 42 982 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Минздрав Украины.
За прошедшие сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 917 случаев, умерло от болезни 19 человек, выздоровели – 233. Больше всего заболевших за сутки было во Львовской (123), Ровенской (93) и Закарпатской (86) областях. В то же время в Днепропетровской и Херсонской областях не добавилось ни одного нового случая болезни.
Из общего числа подтвержненных случаев заражения коронавирусом в Украине 18 934 пациента выздоровели, 1 129 – умерли.
Статистика коронавирусной болезни в разных областях на 28 июня:
Винницкая – 1833 (+22)
Волынская – 2228 (+67)
Днепропетровская – 1087 (+0)
Донецкая – 479 (+64)
Житомирская – 1396 (+25)
Закарпатская – 2726 (+86)
Запорожская – 568 (+3)
Ивано-Франковск – 2300 (+47)
Киевская – 2506 (+37)
Кировоградская – 646 (+4)
Луганская – 80 (+4)
Львовская – 5177 (+173)
Николаевская – 436 (+44)
м. Киев – 4935 (+69)
Одесская – 1601 (+34)
Полтавская – 310 (+1)
Ровенская – 3568 (+93)
Сумская – 295 (8);
Тернопольская – 1893 (+17)
Харьковская – 2082 (+36)
Херсонская – 191 (+0)
Хмельницкая – 791 (+14)
Черкасская – 642 (+7)
Черновицкая – 4686 (+55)
Черниговская – 526 (+7)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщал “источник”, на сегодняшний день коронавирусом в Украине могут болеть около 400 тысяч человек, но большинство из них переносит болезнь в бессимптомной форме.