Ситуация печальная, но не везде: статистика по коронавирусу в Украине по областям

По состоянию на утро воскресенья, 28 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса зафиксировано уже 42 982 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Минздрав Украины.

За прошедшие сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 917 случаев, умерло от болезни 19 человек, выздоровели – 233. Больше всего заболевших за сутки было во Львовской (123), Ровенской (93) и Закарпатской (86) областях. В то же время в Днепропетровской и Херсонской областях не добавилось ни одного нового случая болезни.

Из общего числа подтвержненных случаев заражения коронавирусом в Украине 18 934 пациента выздоровели, 1 129 – умерли.

Статистика коронавирусной болезни в разных областях на 28 июня:

Винницкая – 1833 (+22)

Волынская – 2228 (+67)

Днепропетровская – 1087 (+0)

Донецкая – 479 (+64)

Житомирская – 1396 (+25)

Закарпатская – 2726 (+86)

Запорожская – 568 (+3)

Ивано-Франковск – 2300 (+47)

Киевская – 2506 (+37)

Кировоградская – 646 (+4)

Луганская – 80 (+4)

Львовская – 5177 (+173)

Николаевская – 436 (+44)

м. Киев – 4935 (+69)

Одесская – 1601 (+34)

Полтавская – 310 (+1)

Ровенская – 3568 (+93)

Сумская – 295 (8);

Тернопольская – 1893 (+17)

Харьковская – 2082 (+36)

Херсонская – 191 (+0)

Хмельницкая – 791 (+14)

Черкасская – 642 (+7)

Черновицкая – 4686 (+55)

Черниговская – 526 (+7)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал “источник”, на сегодняшний день коронавирусом в Украине могут болеть около 400 тысяч человек, но большинство из них переносит болезнь в бессимптомной форме.