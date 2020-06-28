Страна начинается с уважения прав: Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции.

Как сообщает “источник”, соответствующее видео размещено на Facebook-странице главы государства.

Поздравление президент записал на берегу моря в Херсонской области.

“Думаю, именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос. А что для меня Конституция? Просто книга, которую читал так давно, что уже и не помню? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые предпочел бы не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики? Или прочный правовой фундамент, на котором держится государство?” – сказал Зеленский.

По его словам, когда каждый украинец поймет, что лучшая страна – именно та, где он родился, тогда каждый всеми своими делами и словами будет беречь ее.

“Что для меня беречь Украину? Ответ прост – это беречь каждого украинца. И именно конституционные права гражданина является подсказкой, как это делать. Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем перегруженной фурой“, – сказал президент.

Он предложил украинцам пообещать себе, что следующему поколению будет передана новая страна.

“Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства. Давайте быть гражданами каждый день, а не только 28 июня. Беречь себя. Беречь людей вокруг нас. Беречь Украину. С Днем Конституции!” – сказал глава государства.

Как сообщал “источник”, 28 июня в Украине отмечается День Конституции. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной закон страны.