Легенда мирового футбола шокировал решением по своему будущему

Легендарный нидерландский вингер Арьен Роббен, который летом прошлого года объявил о завершении карьеры, возвращается в футбол.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба “Гронинген”.

Комментируя свое решение, 36-летний Роббен сказал: “Я работаю над возвращением в качестве футболиста. Но я пока не знаю, сработает ли мой план“.

Отмечается, что футболист будет тренироваться с “Гронингеном”, когда он начнет подготовку к следующему сезону. В воскресенье, 28 июня, состоится пресс-конференция, на которой вингер подробно расскажет о принятом им решении.

Роббен является воспитанником “Гронингена”. Также футболист поиграл за ПСВ “Эйндховен”, “Челси”, “Реал” и “Баварию”. За карьеру он выиграл 33 трофея. В составе сборной Нидерландов вингер сыграл 96 матчей и забил 37 мячей.

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