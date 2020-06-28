В Херсоне произошло жуткое ДТП на “проклятом” перекрестке: фото

В ночь на воскресенье, 28 июня в Херсоне на перекрестке, где часто случаются аварии, погиб в дорожно-транспортном происшествии водитель BMW.

Как сообщает “источник”, фотографии с места аварии опубликованы на сайте “Херсон Типичный”.

Судя по снимкам, автомобиль на скорости слетел с проезжей части улицы и врезался в дерево. Водитель в результате аварии не выжил.

Как сказано в подписи к фото, ДТП случилось на перекрестке улицы Черноморской и Бериславского шоссе.

В комментариях пишут, что это далеко не первая авария на этом участке автодороги в Херсоне. Комментаторы предполагают, что водитель двигался со стороны железнодорожного вокзала, но пропустил нужный поворот. Судя по номерам, он был не местным.

Как ранее сообщал “источник”, в аварии с маршруткой на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области травмы получили шесть человек, один погиб.