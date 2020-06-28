День молодежи: прикольные открытки и поздравления в смс

День молодежи в Украине отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня, в этом году этот праздник совпадает с Днем Конституции и приходится на 28 июня. Отмечать День молодежи начали еще во времена СССР, правительство установило дату празднования (в последнее воскресенье июня) еще в 1958 году. В 1994 году президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о праздновании Дня молодежи без изменения даты (также в последнее воскресенье июня).
“источник” собрал лучшие открытки и поздравления в смс с этим праздником.
Молодежью считается всякий,
Кто пока еще духом не стар, —
Хоть порой не спешит в забияки,
Но не сгинул запал и азарт.
Молодежь, – утверждаю я снова, —
Дочь прогресса, и памяти след.
Это – будущего основа,
Те, кому жить на нашей Земле!
И поэтому в день Молодежи
Всем, кто молод, ошибки простим, —
Все мы, в общем, конечно, похожи, —
Может, чуть различается стиль…
Время – счетчик, что все подытожит
И оценит, – ну что ж с него взять!
Поздравляю вас с днем Молодежи!
Поздравляю, младые друзья!
…
Мечтай! Танцуй и зажигай!
И никогда не унывай!
Береги друзей хороших!
С праздником! С Днем молодежи!
…
Самые золотые годы молодости. Ведь впереди столько дел, столько вершин, которые вы наметили покорить. Сегодня День молодёжи. Я хочу искренне поздравить всех вас, и пожелать добра и мира, радости и удачи. Пусть, выбранный вами путь, обязательно приведет к счастью. Пусть Господь помогает вам во всех начинаниях. Любите красиво, трудитесь и учитесь на славу, будьте хозяевами своей судьбы. Вы наша опора и надежда. Успехов и везения вам во всем. Пусть фортуна всегда вам улыбается.
…
Молодость не долговечна —
Цените ее порывы.
Молодость так беспечна —
Цените ее надрывы.
Живите, учитесь, влюбляйтесь,
Тайно в подъезде встречайтесь.
Юностью всласть наслаждайтесь
И с нею не расставайтесь!
…
Молодость – бесценное время, когда закладывается прочный фундамент будущего, на котором предстоит строить счастье для себя и родных. В День молодежи я поздравляю тебя и желаю ценить каждое мгновение, бережно хранить лучшие воспоминания и мечтая о большем радоваться всему хорошему, что есть в нашей жизни!
…
Молодым везде у нас дорога
Так уж много лет твердят
Пусть удачи на ней будет много
И годы не быстро летят!
…
С Днем молодежи поздравляю!
Будет все, как мы желаем!
Мы молоды, умны, красивы!
Так много в нас любви и силы!
…
Молодость — бесценный клад!
С праздником поздравить рад!
Лови счастливые мгновенья!
Любви! Удачи! Вдохновенья!
…
С Днем молодежи поздравляю,
Не оставляет пусть задор,
Живет пусть юность в вашем сердце,
Ведет лукавый разговор.
Вам не стареть душой желаю,
Пускай глаза всегда горят,
Года большие перспективы
По всем фронтам пускай сулят.
…
С Днем молодежи поздравляю
Желаю вам больших побед,
Пусть молодость не гаснет в сердце
И дарит вам всегда свой свет.
Пусть все сбываются желанья,
Везет в стремлениях и любви,
Гормон азарта и задора
Всегда пускай бурлит в крови.
…
Чтоб оставались вечно молодыми, чтобы песок под ногами был только на пляже. Пусть ночи будут проходить в веселье, а утро без похмелья. И пусть не болит голова, и не мучает совесть за вчерашний день.
…
Пусть несет День молодежи
Самый громкий звонкий смех,
А удача не тревожит —
Все исполнит без помех!
И согреют сердце счастьем
Теплота, надежды свет,
И доходом жизнь украсят,
Чтоб беспечно рос бюджет!
…
Ты бери от жизни все,
Пока молодость играет,
Радость дружба пусть несет,
И душа не унывает!
И на месте ты не стой,
Ежедневно, прогрессируй!
Будет бодрым пусть настрой,
А судьба твоя — счастливой!
…
Дорогу молодым во всем!
Будущее ведь за вами!
Шагайте к целям день за днем
Семимильными шагами!
Всегда в жизнь будьте влюблены,
Цените годы молодые,
Здоровы будьте, сил полны
И просто знайте, вы крутые!
…
Молодежью круто быть —
Бодро по ночам тусить,
Не отчитываться взрослым
На их глупые вопросы.
Испытать все виды спорта,
И надеть короче шорты,
И из жвачки пузыри
Надувать на раз, два, три.
В годы золотые нужно
Находить любовь и дружбу,
С интересом чтоб потом
Свой листать фотоальбом!
…
Молодым быть — красота,
Прям не возраст, а мечта!
Разгоняют кровь гормоны,
Час любить и быть влюбленным!
Ни минуты не теряй,
Жизнь по полной проживай,
Пой, танцуй и развлекайся,
И вдыхай всей грудью счастье!
…
Веселись, танцуй и пой,
И катайся на скейтборде,
Весь твой возраст золотой
Энергично пусть проходит!
Если парашютный спорт
Интерес твой привлекает,
Собирайся — и вперед!
Небеса пусть обнимают!
Время познавать себя,
Совершать эксперименты,
Мир подарит пусть, любя,
Только яркие моменты!