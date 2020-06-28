В Украине коронавирусом могут болеть 400 тыс. человек: эпидемиолог ужаснула цифрами

На сегодняшний день коронавирусом в Украине могут болеть около 400 тыс. человек, но большинство из них переносит болезнь в бессимптомной форме.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, сообщает “источник” со ссылкой на “Обозреватель”.

“Есть такие прогнозы, математические модели, которые об этом тоже (о таком числе больных в Украине, – “источник”) говорят. Но все-таки активизация процесса у нас не такая агрессивная, как в некоторых странах”, – отметила она.

По словам эпидемиолога, 80% инфицированных людей переносят заболевание в легкой или даже бессимптомной форме. Например, человек потерял возможность чувствовать вкус, без температуры, без кашля. При таком течении болезни пневмония, чаще всего, не развивается.

Мухарская добавила, что опасность второй волны – резкого увеличения количества больных – на осень остается, многое зависит не только от Украины, но и от других стран.

“Опасность осенью состоит и в том, что будет соединение нескольких респираторных инфекций. Начнется грипп, другие острые вирусные инфекции, они приходят каждый год. На это может наложиться и циркуляция коронавируса. Возможно, понадобится более мощная госпитальная база, потому что нужно будет отправлять в больницы не только с COVID-19, но и с гриппом и другими острыми респираторными инфекциями”, – подчеркнула она.

Как сообщал “источник”, в ВОЗ заявили, если в мире произойдет вторая волна пандемии коронавируса, то могут умереть миллионы людей.