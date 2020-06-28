Под Харьковом пьяный неадекват расстрелял компанию отдыхающих с детьми

В Харьковской области пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми.
Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 27 июня в 20:42. По адресу выехала следственно-оперативная группа.
Было установлено, что в селе Гусаровка Барвенковского района недалеко от карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми.
Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.
На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли оружие.
Информация о происшествии внесена в Единый журнал учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал “источник”, ранее в Харькове мужчина открыл стрельбу по людям на территории одного из местных предприятий.