В Ровно пьяная полицейская на авто снесла пешеходов и пыталась сбежать: фото

В Ровно находившаяся за рулем личного автомобиля Nissan пьяная полицейская сбила двух пешеходов и попыталась скрыться с места происшествия.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте главного управления Нацполиции в Ровенской области.

26 июня около 23 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице 16-го июля в Ровно водитель автомобиля Nissan, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, допустила наезд на двух пешеходов.

Патрульные полицейские установили, что за рулем авто находилась сотрудница полиции. На место происшествия прибыли следователи, работники инспекции по личному составу и руководство полиции.

Установлено, что 31-летняя жительница Ровно, старший следователь следственного управления полиции области, двигаясь на автомобиле задним ходом, допустила наезд на двух пешеходов, которые шли по улице 16-го июля.

У 33-летней пострадавшей жительницы Ровно медики диагностировали ушибы коленей, у 28-летней жительницы областного центра – ушиб спины. Обе женщины после оказания медпомощи от госпитализации отказались.

31-летняя полицейская по внешним признакам находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования она отказалась. На нее составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Кроме того, работники инспекции по личному составу по данному факту проводят служебное расследование.

“По результатам проверки сотрудница полиции будет уволена из органов Национальной полиции. Также ее непосредственный руководитель будет освобожден от должности, а руководитель отдела, где работала полицейская – привлечен к дисциплинарной ответственности“, – сообщили в полиции.

По данным местного издания vse.rv.ua, виновница ДТП – майор полиции Алла Вертелецкая. Она пыталась покинуть место ДТП, но ее задержали прохожие.

Два года назад, 2 июня, на улице Черновола в Ровно Вертелецкая уже попадала в ДТП. Тогда она находилась за рулем автомобиля Toyota Camry, не справилась с управлением и врезалась в столб.

У нее также были обнаружены признаки алкогольного опьянения, но тогда, как и теперь, от освидетельствования она отказалась. На судебном заседании Вертелецкая вину в совершенном правонарушении не признала, возразила против составленного в отношении нее протокола об административных правонарушениях. И просила прекратить производство на основании ст.247 КУоАП Украины в связи с истечением срока давности.

“То есть дело закрыли не потому, что женщина не виновна, а потому, что истек срок привлечения к ответственности. Это классическая схема, когда водители, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения, затягивают в суде рассмотрение дела, ведь ответственность может наступить не позднее, чем через 3 месяца со дня совершения правонарушения. По истечении 3-месячного срока со дня совершения правонарушения суд не может решать вопрос о наложении взыскания, а должен принять постановление о закрытии производства по делу“, – отмечает издание.

Как сообщал “источник”, ранее под Полтавой полицейские погибли в страшном ДТП.