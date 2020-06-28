Война забирает лучших: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе, фото

Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе в субботу, 27 июня.

Как сообщает “источник”, об этом рассказал священник Андрей Любунь изданию lb.ua.

Сержант 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” Иван Дедюх из Тернополя погиб на Донбассе 27 июня возле Старогнатовки.

Дедюх (на фото – справа) родился 21 января 1983 года. На Донбассе воевал с 2014 года.

Он погиб в результате разрыва неизвестного боеприпаса. Тогда были ранены двое украинских военных. Один из них скончался из-за множественных осколочных ранений, второго доставили в лечебное учреждение.

Священник Андрей Любунь, являющийся настоятелем каплицы-пантеона погибшим в АТО в селе Лишня Кременецкого района Тернопольской области, написал в Facebook: “Ваня, друг, покойся с миром! Царство небесное, вечная память героям!“.

Как сообщал “источник”, 27 июня на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве украинский сапер.