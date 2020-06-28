Нельзя лечить головную боль гильотиной: эксперт разнес в пух и прах санитарные рубки леса

Цинизм правил санитарных рубок леса состоит в том, что они разрешают уничтожать любое дерево в лесу, в том числе так называемую деловую древесину.

Такое мнение высказал “источнику” директор общественной организации “Киевский эколого-культурный центр” Владимир Борейко.

По мнению эксперта, в основе санитарных рубок лежит псевдонаучная теория, якобы лес можно лечить с их помощью. «Это как бы лечить головную боль с помощью гильотины», – считает он.

Владимир Борейко утверждает, что цинизм правил санрубок состоит в том, что под них можно подписать уничтожение любого дерева в лесу.

“Если во время санитарных рубок нарубили 20 кубометров древесины, то там должны быть гнилые, сухие деревья. А у лесников там 18 кубометров “деловой” древесины, то есть здоровые деревья. По состоянию на 2017 год статистика показала, что около 35-40% древесины они получали рубками главного пользования, и 60-65% – санитарными рубками. Поэтому когда они говорят, что стали меньше рубить – это ложь. У них просто стало больше санитарных рубок”, – наводит убедительные цифры эксперт.

По его словам, остановка рынка древесины, на которую сейчас жалуются лесники, возникла из-за короеда.

“Его действительно стало больше – благодаря этим же лесникам, которые выращивают монокультуры сосны, а короед очень их любит. Лесники объявили с ним борьбу и нарубили столько леса, что вообще перенасытили рынок”, – подчеркнул Владимир Борейко.

Подробнее о том, что происходит с рубкой леса в Карпатах и как она влияет на экологическу ситуацию читайте в материале “источника”: За вырубку лесов нужно в первую очередь наказывать чиновников, но государство на все наплевало