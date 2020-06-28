Дети в шоковом состоянии: в Киеве опасный маневр на дороге завершился ДТП, фото

В Киеве на Днепровской набережной произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль Nissan с двумя детьми школьного возраста.
Как сообщает “источник”, об этом говорится на Facebook-странице “Киев оперативный”.
“На Днепровской набережной (поворот на Novus) произошла авария с опрокидыванием. Прохожие перевернули авто Nissan обратно, так как боялись возгорания“, – отмечается в сообщении.
По словам свидетелей, водитель автомобиля Chevrolet на скорости проезжал на зеленый свет по крайнему правому ряду, тогда как водитель Nissan не успел закончить маневр поворота и получил удар в бок, от чего и опрокинулся.
В автомобиле Nissan находилось двое детей школьного возраста. Они живы, в сознании, но в шоковом состоянии.
Детей повезли на осмотр в больницу.
Как сообщал “источник”, ранее в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором пострадали двое детей.