Украину снова накроют грозы с ливнями: где ожидается непогода

В воскресенье, 28 июня, Украина, за исключением южного и восточного регионов, попадет в зону грозовых дождей.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Вместе с тем, местами воздух прогреется до плюс 33 градусов. Днем в Украине столбики термометров покажут от плюс 24 до плюс 33 градусов. Жарче всего будет в Николаевской и Запорожской областях. Ночью прогнозируется 14-22 градуса с отметкой “плюс”.

Кроме того, синоптики предупредили о повышенной пожарной опасности в некоторых областях Украины.

“28 июня во восточных, Сумской областях и в Крыму, 29 июня и в Запорожской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности“, – сказано в предупреждении.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что июль в Украине будет дождливым и жарким. По его подсчетам, за второй месяц лета пройдет 8 дождей.