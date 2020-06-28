Радиоактивное облако из России: на севере Европы зафиксировали тревожное явление

В небе над Скандинавией и европейской Арктикой обнаружено облако с незначительным уровнем радиоактивности, которое, вероятно, пришло с запада России.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание The Barents Observer.

Глобальная сеть радиационного и сейсмического мониторинга на севере Европы на протяжении июня фиксировала незначительные уровни радионуклида йод-131. Вероятным источником изотопов специалисты называют район, включающий Балтийское море, страны Скандинавии, а также часть запада России в районе Санкт-Петербурга.

“Сейчас невозможно сказать, что могло стать источником для повышенных уровней”, – говорится в заявлении Шведского управления радиационной безопасности, в котором подчеркивается, что уровни радиации низки и не представляют опасности для людей или окружающей среды.

Тем временем в Национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM), проанализировав данные из Скандинавии, пришли к выводу, что радионуклиды пришли со стороны запада России.

Как ранее сообщал “источник”, в России, на острове Як, неподалеку от места взрыва с утечкой радиации в Архангельской области, образовался “рыжий лес”, аналогичный лесу в зоне ЧАЭС.