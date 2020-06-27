Археологи раскопали интересные находки времен Золотой Орды: фото

Во время археологических раскопок на окраине российской столицы Москвы были обнаружены древние монеты, которые иллюстрируют отношения Московского государства и Золотой Орды.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Как сказано в сообщении, на территории двух поселений на берегах реки Малой Сосенки специалисты обнаружили более тысячи предметов быта XIV–XIX веков. Среди них – нательные кресты, фрагменты украшений, конской упряжи, а также монеты.

“Наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV – начале XV веков. Скорее всего, это дирхемы. Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой”, – сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Наличие дирхемов специалисты объясняют тем, что вдоль старой Калужской дороги находилось поселение крестьян, которые обслуживали представителей Золотой Орды в Великом княжестве Московском и получали плату такими деньгами.

Кроме того, в слое пепла и золы на территории поселений была обнаружена оплавленная стопка из нескольких (около 10 штук) монет из белого металла второй половины XVI — первой половины XVII веков. Предположительно, монеты находились в узком мешочке из кожи или ткани, который не уцелел при пожаре.

Еще одна находка – бронзовая накладка на одежду, которую украшает растительный орнамент в восточном стиле. После того, как татаро-монгольское государство перестало существовать, среди русского населения были в моде восточные элементы одежды и украшения или вещи, похожие на них по стилю.

Находки изучают специалисты, после чего их отреставрируют и передадут в фонды одного из столичных археологических музеев.

Как ранее сообщал “источник”, в российском городе Астрахань археологи обнаружили уникальные артефакты времен Золотой Орды.