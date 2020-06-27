Украинка показала фото отвратительной находки в пирожке

В городе Мелитополь Запорожской области женщина купила для ребенка в кулинарии пирожок с картошкой, однако он оказался непригодным для употребления.

Как сообщает “источник”, соответствующие кадры опубликованы на Facebook-странице “Мелитополь. Отзывы о заведениях”.

“Кулинария на Крупской. Вот такой пирожок с картошкой был куплен для ребенка. И ему явно не два дня. Слов нет“, – подписала фото пирожка автор публикации.

Снаружи выпечка выглядит вполне прилично, но внутри – начинка серого цвета и пористой структуры. Вероятно, на жаре картошка испортилась.

Как сообщал “источник”, цены на овощи и фрукты в Украине продолжают оставаться высокими из-за холодной весны и плохого урожая, исходя из этого общий показатель подорожания фруктов остается на высоком уровне.