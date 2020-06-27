Избавьтесь от негатива и лени: гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня

Воскресенье, 28 июня – день активности, успех в делах придет к тем, кто преодолеет лень.

“источник” публикует гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июня.

Этот день также хорошо подходит для очищения – как внешнего, так и внутреннего: освобождение от морального и материального негатива расчистит путь для позитива и улучшит качество жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

Принимая важное решение, прислушайтесь к своей интуиции – она гораздо лучше разума и логики рассмотрит все доводы за и против и подскажет единственно правильный ответ.

Телец (21.04 – 21.05)

Звезды настоятельно рекомендуют вам сдержать свой норов и не ссориться с окружающими, иначе отношения с ними могут разладиться и придется прилагать усилия для примирения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

В течение дня не стоит отвлекаться на перекуры, разговоры по телефону и блуждание в соцсетях, в противном случае запланированные на это время дела выполнить не удастся.

Рак (22.06 – 22.07)

Подработка, которую вам могут предложить в этот день, даст шанс попробовать себя в иной, непривычной деятельности – возможно, со временем она станет вашей новой профессией.

Лев (23.07 – 21.08)

Понимая, что сами не справитесь с задачей, которую поставило сегодня перед вами начальство, не стесняйтесь – просите помощи у коллег.

Дева (24.08 – 23.09)

Приступать к реализации нового проекта можно только после того, как будут сделаны выводы из совершенных ранее профессиональных ошибок, иначе вы обречены наступать на одни и те же грабли.

Весы (24.09 – 23.10)

На предложение перейти на новую должность или новую работу можно сразу же отвечать согласием – скорее всего, вы получите то, о чем мечтали, – как в моральном, так и в материальном плане.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Не стоит никого проклинать в любой день, но в этот – особенно: слова могут обрести материальную силу и принести несчастья людям, против которых направлены, а впоследствии – по закону бумеранга – и вам.

Стрелец (23.11 – 21.12)

День больших возможностей во всех сферах жизни – главное, разглядеть и не упустить их: любая нестандартная ситуация должна привлечь внимание и заинтересовать вас.

Козерог (22.12 – 20.01)

В профессиональных вопросах не стоит надеяться на чужую помощь – вряд ли в этот день кто-то сможет ее оказать, поэтому даже с самыми сложными делами придется справляться самостоятельно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Разглядывая соринку в чужом глазу, стоит помнить о бревне в своем собственном: решив кого-то за что-то осудить, подумайте о том, что и сами вы далеко не ангел.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Делать крупные покупки сегодня – плохая примета, связанные с ними траты могут привести к ухудшению материального положения, поэтому, если уж очень хочется, стоит ограничиться мелкими приобретениями.

Ранее “источник” рассказывал, что для четырех знаков Зодиака второй месяц лета может стать новым стартом, который поможет открыть дополнительные перспективы.