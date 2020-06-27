Воровал деньги на освещение домов: чиновнику горсовета Харькова предъявили серьезные обвинения, фото

Заместитель директора департамента Харьковского горсовета занимался разворовыванием средств, выделенных на освещение жилых домов города.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте Нацполиции.

“Чиновник вместе с руководством коммерческой структуры организовал “схему” по разворовыванию средств, выделенных на освещение жилых домов. Преступную деятельность группы должностных лиц разоблачили оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Харьковской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой Харьковской области“, – отмечается в сообщении.

В ходе следствия полицейские установили, что в состав преступной группировки входили заместитель директора одного из департаментов Харьковского горсовета, директор и владелец частной фирмы, которая была признана победителем публичных закупок.

Коммерческая структура, согласно условиям договора, проводила работы по улучшению освещения многоэтажных жилых домов Харькова за счет средств местного бюджета.

С целью собственного обогащения злоумышленники разработали “схему” хищения и присвоения денег. Чиновник вносил заведомо ложные сведения в официальные документы относительно объемов и стоимости поставленных материалов и выполненных работ по освещению многоквартирных жилых домов. Сумма нанесенного государству ущерба составила более 800 тыс. гривен.

Фигурантам дела – заместителю директора департамента Харьковского горсовета, директору фирмы и ее фактическому владельцу – сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал “источник”, ранее в Харькове на взятке поймали “слепого” чиновника.