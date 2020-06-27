Школьники в Украине осенью могут не вернуться за парты: в СНБО готовятся к худшему

В Совете нацбезопасности и обороны допускают, что из-за пандемии коронавируса школьники в Украине в сентябре не вернутся за парты, а процесс обучения будет осуществляться дистанционно, как это было весной.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на совещании с участием президента по ситуации с коронавирусом в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

“Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью в большинстве украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности“, – отмечается в сообщении.

Принимавший участие в совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что показатель заболеваемости Covid-19 в Украине значительно вырос и уже составляет более 50 человек на 100 тысяч населения, хотя еще 10 дней назад он был меньше 40.

При этом летальность составляет 2,6%, что “свидетельствует о высоком уровне лечения”.

Глава правительства призвал мэров городов привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль (Госпродпотребслужба и другие) для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Он также предложил местным властям ограничивать работу ночных клубов, поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Как сообщал “источник”, в середине июня в правительстве Украины заявили, что в стране началась вторая волна коронавируса.