Секс-скандал с автомобилем ООН в Израиле: видео вызвало обеспокоенность

В Тель-Авиве (Израиль) случайный свидетель снял видео, на котором мужчина и женщина занимаются сексом в автомобиле с символикой ООН.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ВВС.

На кадрах женщина в красном платье и мужчина занимаются сексом на заднем сиденье белого автомобиля с маркировкой ООН. 18-секундное видео было опубликовано в Twitter в пятницу, 26 июня. Оно получило широкое распространение в соцсетях.

По-видимому, видео было снято на главной набережной Тель-Авива. На переднем сидении джипа сидит еще один пассажир, а водителя не видно, когда машина исчезает из кадра.

В ООН заявили, что расследуют инцидент и близки к установлению личностей тех, кто изображен на видео. Предполагается, что это сотрудники миротворческой организации в Израиле.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации считают подобное поведение “отвратительным”.

Отвечая на вопрос, мог ли это быть секс за деньги, Дюжаррик сказал, что это является предметом расследования.

“Мы шокированы и глубоко обеспокоены тем, что видно на этом видео“, – добавил он. Расследование, по его словам, “продвигается очень быстро”.

Дюжаррик предположил, что на видео могли быть работники Организации по надзору за выполнением условий перемирия, которая работает в регионе с 1948 года.

В 2019 году против сотрудников ООН подали 175 жалоб о сексуальной эксплуатации и насилии. 16 случаев подтвердили, 15 признали необоснованными, другие еще расследуют.

Как сообщал “источник”, ранее в ООН разгорелся секс-скандал: сотрудников организации обвинили в насилии.