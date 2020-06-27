Во Франции задержали воров, похитивших граффити Бэнкси: фото

В пятницу, 26 июня, суд во Франции арестовал шестерых подозреваемых в похищении граффити уличного художника Бэнкси из концертного зала “Батаклан” в Париже.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на французское издание France bleu.

Работа Бэнкси была найдена на ферме в итальянском селе Абруццо, после чего в французская полиция и итальянские карабинеры провели совместную операцию по задержанию преступников. Двое задержанных обвиняются в организованном ограблении, остальные четверо – в сокрытии преступления.





Издание пишет, что похитители использовали переносные шлифовальные машины, чтобы снять дверь, на которой была нарисована фреска, перед тем, как перенести ее в фургон.

Работа Бэнкси, на которой изображена печальная молодая девушка, была нарисована в 2018 году на металлических аварийной двери парижского концертного зала Bataclan, на который был совершен террористическое нападение 13 ноября 2015. Работа была украдена в ночь с 25 на 26 января 2019 года.

Как сообщал “источник”, ранее Бэнкси создал впечатляющий арт-объект в ванной.