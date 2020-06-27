Миллионы людей умрут: ВОЗ предупредила о печальных последствиях второй волны коронавируса

Если в мире произойдет вторая волна пандемии коронавируса, то могут умереть миллионы людей.

Об этом сообщил помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения по стратегическим вопросам Раньери Гуэрра, передает CNN.

По его словам, пока пандемия коронавируса продолжает развиваться по сценарию, похожему на испанский грипп в начале 20-го века.

“Испанский грипп вел себя так же, как и Covid: летом он отступил и яростно восстановился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны умерли 50 млн человек“, – сказал Гуэрра.

Он добавил, что некоторые страны Европы и мира начинают ослаблять карантинные меры, ранее введенные для противодействия коронавирусу, что может содействовать распространению заболевания.

Как сообщал “источник”, в середине июня в правительстве Украины заявили, что в стране началась вторая волна коронавируса.

По состоянию на утро субботы, 27 июня, в Украине было зарегистрировано за последние сутки 948 новых случаев Covid-19.