Громкий скандал в Сумах: СБУ раскрыла коронавирусную махинацию, фото

Служба безопасности Украины разоблачила сомнительную сделку, из-за которой больница в Сумах недополучила 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на Facebook-странице СБУ.

Одна из клинических больниц в Сумах из-за злоупотреблений чиновников получила лишь 5 аппаратов искусственной вентиляции легких вместо 23.

По договору, коммерческой структуре из госбюджета было перечислено более 17 млн гривен. За эти деньги фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ. Однако фактически лечебное учреждение получил лишь 5 аппаратов.

Кроме того, чиновники еще и искусственно завысили при закупке стоимость медоборудования на 20%.

По данному факту начато уголовное производство. Ведется расследование.

Как сообщал “источник”, ранее Центральный госпиталь Министерства внутренних дел закупил аппараты искусственной вентиляции легки для заразившихся коронавирусом по завышенной цене.