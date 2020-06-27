“Шахтер” подарил “Заре” очко в донбасском дерби

“Шахтер” и “Заря” сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Украины со счетом 0:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но чуть ближе к успеху были хозяева. Несколько моментов в их составе не использовал Евгений Коноплянка.

После перерыва “горняки” заиграли активнее впереди, но забить они так и не смогли. Луганчане имели свои моменты, но реализация и у них была не на высоте в этот вечер.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

28-й тур

ШАХТЕР – ЗАРЯ – 0:0

Шахтер: Пятов, Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете (Марлос, 59), Соломон (Коваленко, 59), Коноплянка (Тайсон, 59), Фернандо (Мораес, 63).

Заря: Василь, Тымчик, Абу Ханна, Цыганикс (Иванисеня, 65), Михайличенко, Юрченко, Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский, Кабаев (Перович, 90), Громов.

ВИДЕООБЗОР 1-ГО ТАЙМА:

Ранее “источник” сообщал, что легенда “Шахтера” получил должность в руководстве клуба.