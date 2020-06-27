Заграница нам поможет: у Зеленского рассказали о помощи пострадавшим от наводнения

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Ивано-Франковскую область поручил Кабмину привлечь к восстановлению пострадавших от затопления регионов международную помощь.

Об этом говорится на сайте главы государства.

“Мы выделили из резервного фонда первые 750 млн гривен для восстановления регионов и (выплаты) компенсаций людям. Пока невозможно полностью подсчитать убытки, но при необходимости будем выделять столько, сколько надо. Однако наши международные друзья имеют механизмы для быстрой помощи, и не надо этого игнорировать. Мы должны помочь людям в этот сложный период“, – отметил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что Соединенные Штаты Америки выделят пострадавшим регионам 100 тыс. долларов, Израиль закупил 25 тыс. литров питьевой воды, а Молдова отправляет в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями.

К восстановлению пострадавших регионов привлечен международный инженерный батальон “Тиса”, который был создан для быстрого реагирования на наводнения.

Как сообщал “источник”, ранее Зеленский записал видеообращение из-за масштабных паводков на западе страны.