Бомба под леса Украины: эколог раскрыл схему массовой вырубки в Карпатах

Новый Лесной кодекс, который снял защиту от рубок, в частности, с горных лесов, заложил настоящую экологическую бомбу под леса Украины.

Такое мнение высказал “источнику” директор общественной организации “Киевский эколого-культурный центр” Владимир Борейко.

По словам эксперта, лесной кодекс, который действовал в первые годы независимости в Украине, был более-менее экологичным. Согласно его нормам, в горных лесах и у рек рубки были запрещены – прежде всего рубки главного пользования, когда рубят “деловую” древесину.

Когда в 2000 году стало ясно, что в Украине практически все равнинные леса вырубили, лесники решили пойти законным путем и переписать лесной кодекс. Главным лоббистом этого стал народный депутат Орест Фурдычко, возглавлявший во Львовской области лесную отрасль. Вместе с другими депутатами он “провел” новый лесной кодекс практически без обсуждения. И это была огромная бомба под леса Украины, потому что этот кодекс является очень анти-экологическим – а он работает уже почти 20 лет.

“Они сделали очень много плохого. Но главное, что они сделали – сняли защиту с горных лесов, а также тех, которые растут у рек и озер, от рубок. То есть, все “в законе”, но делается анти-экологически и антигосударственно”, – считает эксперт.

Затем лесники начали продвигать подзаконные акты, которые дают возможность заниматься “официальным браконьерством” – нарушением общих экологических норм посредством законодательной “крыши”. Они разработали очень много правил, которые часто противоречат друг другу, не дают четкой терминологии.

“Самый браконьерский подзаконный акт – это “Санитарные правила в лесах Украины”. Поэтому, когда журналисты пишут что лесники поджигают леса, чтобы незаконно вырубить, я говорю – лесникам не надо поджигать, у них все есть, вся законная основа. На ее базе можно “законно” вырубить все леса Украины”, – подытожил Владимир Борейко

Подробнее о том, что происходит с рубкой леса в Карпатах и как она влияет на экологическу ситуацию читайте в материале “источника”: За вырубку лесов нужно в первую очередь наказывать чиновников, но государство на все наплевало