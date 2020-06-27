Погибла в детской коляске: фото и подробности смертельного ДТП в Харькове

В Харькове младенец 2020 года рождения погиб в коляске под колесами автомобиля.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте главного управления Нацполиции в Харьковской области.

26 июня около 19:00 в переулке Аверина в Харькове мужчина толкал задним ходом автомобиль “ВАЗ 21013” в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя.

Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находилась малолетняя девочка. Ее с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал “источник”, ранее в ДТП в Ровенской области погиб младенец.