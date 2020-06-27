Потап стал заслуженным артистом: кого наградил Зеленский ко Дню Конституции

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины подписал указ о награждении деятелей культуры и спорта государственными наградами.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на сайте пресс-служба главы государства.

Награждены певец Василий Зинкевич и артистка балета Национального академического театра оперы и балета имени Шевченко Елена Филипьева (оба – орденом князя Ярослава Мудрого II степени), генеральный директор – художественный руководитель Киевского академического театра оперетты Богдан Струтинский (орден “За заслуги” I степени), директор – художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра Андрей Белоус, директор – художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Ростислав Держипильский, телеведущая Мария Ефросинина (все – орденом “За заслуги” III степени).

Также награждены певица Ирина Билык и певица Тина Кароль (орденом княгини Ольги III степени), артист театра и кино Олег Филимонов (ему присуждено звание “Народный артист Украины”), певец и композитор Арсен Мирзоян (присуждено звание “Заслуженный артист Украины”), певец, композитор и продюсер Алексей Потапенко (присуждено звание “Заслуженный артист Украины”), режиссер, сценарист Нариман Алиев и режиссер Антонио Лукич (оба получили звание “Заслуженный деятель искусств Украины”).

Награждены такие деятели спорта: вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Валерий Борзов (орден князя Ярослава Мудрого IV степени), главный тренер национальной сборной команды Украины по синхронному плаванию Светлана Саидова (орден княгини Ольги II степени), старший тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 16 Ирина Пустовойт (звание “Заслуженный работник физкультуры и спорта Украины”).

Кроме того, награждены гендиректор информагентства “Интерфакс-Украина” Александр Мартыненко (орден князя Ярослава Мудрого V степени), ведущая телевизионной службы новостей Студии “1+1” Алла Мазур (орден княгини Ольги II степени), главный продюсер телевизионной службы новостей Студии “1+1” Елена Несмиян (орден “За заслуги” I степени, посмертно).

Удостоены государственных наград также глава правления общественной организации “Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров “Побратими об’єднані” Ярослав Билас (орден “За заслуги” III степени) и оперуполномоченный Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, старший лейтенант Дарвин Потуданский (орден “За мужество” III степени, посмертно).

Как сообщал “источник”, ранее Зеленский наградил пожарных, боровшихся с огнем в зоне ЧАЭС.