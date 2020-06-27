В Украине повысят минимальную зарплату: когда и на сколько

В Кабинете Министров Украины произвели расчеты и составили графики для повышения минимальной заработной платы, которая через год, к июлю 2021 года, должна увеличится до 6,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Как сказано в сообщении пресс-службы ОПУ, глава правительства Денис Шмыгаль в субботу, 27 июня, огласил предварительный график, по которому будут повышать минимальную заработную плату. С 1 сентября этого года она должна быть увеличена до 5 тысяч гривен, с 1 января следующего года – до 6 тысяч гривен, а в июле 2021 года достичь размера 6,5 тысяч гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложенный график вполне реалистичным.

Как ранее сообщал “источник”, Кабмин анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам: оклад врачей будет повышен на 75%, младшего медицинского персонала – на 50% минимальной заработной платы.