На последние деньги – в Одессу: опубликовано фото огромной пробки на мосту через лиман

В Одесской области недалеко от областного центра на трассе образовалась автомобильная пробка, растянувшаяся на несколько десятков километров.

Как сообщает “источник”, об этом написал в Facebook директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

“Невероятно утомленные тремя месяцами жесткого карантина украинцы решили отдохнуть и поехали тратить последние деньги в Одессу. А пробка (злые языки говорят до 40 км длиной) возникла не потому, что проклятый мост через Лиман не могут отремонтировать уже лет 10, а исключительно по причине соблюдения социальной дистанции“, – отметил он.

Корсунский разместил снимки огромной пробки, сделанные с высоты.

На кадрах видны сотни автомобилей, скопившиеся перед мостом через Хаджибейский лиман. Данный мост уже длительное время ремонтируют, для движения открыта лишь одна полоса. А поскольку с 27 по 29 июня в Украине выходные, многие киевляне и жители других городов решили отправиться в Одессу.

“Мы не только бессмертные, мы еще и богатые, дисциплинированные и непреодолимые. На востоке война, на западе наводнения, а посередине – трасса Киев-Одесса, как восклицательный знак. И все же приятно, что между открытием (границ) ЕС и Одессой мы выбрали национального производителя“, – написал Сергей Корсунский.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео огромной пробки в Киеве, снятое с высоты птичьего полета.