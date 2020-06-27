В Сербии коронавирус косит топ-чиновников: заражены спикер парламента и министр обороны

Из-за коронавирусной болезни президент Национального Собрания Сербии Майя Гойкович вынуждена находиться в больнице.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на сербское издание RTS.

Гойкович была госпитализирована с воспалением легких, тест на коронавирус был положительным. Она получает необходимую терапию в больнице и, по словам, врачей, чувствует себя хорошо.

Глава парламента Сербии не единственный политик высокого ранга, подхвативший в последнее время коронавирус. Положительный результат теста получил также министр обороны Сербии Александар Вулин, который недавно вернулся из Москвы, где проходил парад Победы. У него нет симптомов и он находится в самоизоляции.

Коронавирус обнаружили также у директора управления по делам Косово и Метохии Марко Джурича.

Как сообщал “источник”, ранее в сербском городе Белград состоялся полуфинальный матч Кубка страны между “Партизаном” и “Црвеной Звездой”. Встреча прошла при заполненных трибунах, несмотря на угрозу распространения коронавируса.