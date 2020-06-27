Катастрофа МН17 на Донбассе: обнародовано еще одно доказательство вины боевиков

Во время судебного процесса по сбитому над Донбассом в 2014 году самолету Boeing рейса MH17 нидерландские прокуроры представили аудиозаписи, свидетельствующие о причастности подозреваемых к этому делу.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание NRC.

Соответствующие записи представлены прокуратурой в пятницу, 26 июня.

Подозреваемые по данному делу вскоре после катастрофы в телефонном разговоре сообщили, что их установка “Бук” сбила самолет.

Судя по записи, боевики сначала думали, что уничтожили украинский военный самолет.

В 16:48, вскоре после катастрофы MH17, подозреваемый Леонид Харченко позвонил подозреваемому Сергею Дубинскому и сказал: “Мы на месте. Мы уже сбили “Сушку” (самолет-истребитель).

Позже в тот же день, в 19:52, Дубинский говорил по телефону с подозреваемым Олегом Пулатовым. Он спросил Пулатова: “Скажите, стрелял наш “Бук” или нет?“.

На это Пулатов ответил: “Бук” сбил “Сушку“.

Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит над оккупированной Россией частью украинского Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом “Бук”, принадлежащим 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В марте нынешнего года Суд в Гааге (Нидерланды) начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17.

Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению “Бука”. Это бывший офицер ФСБ, террорист Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, экс-полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все – граждане РФ), а также гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на Донбассе против Украины на стороне оккупантов.

Как сообщал “источник”, ранее в Нидерландах на слушаниях по делу об авиакатастрофе самолета MalaysiaAirlines были продемонстрированы доказательства того, что лайнер был сбит именно российской ракетой.