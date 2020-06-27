Опасно ли долго носить защитную маску: разъяснение от Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины опровергли миф о том, что длительное ношение защитной маски может вызывать интоксикацию организма углекислым газом.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на инфографику, обнародованную Центром общественного здоровья.

“Единственное, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски – это дискомфорт”, – отмечают в Минздраве.

Такие последствия как интоксикация углекислым газом или кислородная недостаточность не могут быть вызваны ношением медицинской маски. В то же время защита, которую она обеспечивает, гораздо ценнее кратковременного дискомфорта, считают в здравоохранительном ведомстве.

Как ранее сообщал “источник”, по состоянию на утро субботы, 27 июня, в Украине зафиксировано 948 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших во Львовской и Ровенской областях, а также в городе Киев.