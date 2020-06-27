Не более 5 кг: Турция ввела ограничения для ручной клади в самолетах

Власти Турции ввели ограничения по весу и размерам для ручной клади в самолетах.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на Facebook-странице авиакомпании “Международные авиалинии Украины”.

Теперь пассажиры самолетов, путешествующие в Турцию или из этой страны, смогут взять с собой в салон лишь небольшую сумку, ноутбук или планшет, а также сумку с вещами для младенца.

“Указанные выше предметы не должны превышать вес 5 кг и размеры 40х30х10 см“, – говорится в сообщении.

Такое решение властей Турции направлено на предотвращение распространения Covid-19 и принято для ускорения посадки / высадки пассажиров и предотвращения их скопления.

Если ручная кладь не соответствует этим требованиям по весу или размеру, ее необходимо будет сдать в грузовой отсек самолета.

“При этом исключаются следующие предметы, запрещенные к перевозке в грузовом отсеке, но разрешенные для перевозки в ручной клади: документы, лекарства, ценные вещи, мобильные телефоны и ноутбуки, батарейки, электронные сигареты, спички и зажигалки, и другое“, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, когда украинцы смогут летать на отдых в Турцию.