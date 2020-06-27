Под Киевом фура протаранила легковой автомобиль: с места аварии сбежал кот, видео

В субботу, 27 июня, на Столичном шоссе на выезде из Киева в сторону села Вита-Литовская произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля ВАЗ.

Как сообщает “источник”, видео последствий аварии опубликовано на Facebook-странице Вартові Еспресо.

Очевидцы ДТП утверждают, что транспортные средства двигались в одном ряду. По непонятным причинам водитель грузовика догнал едущий впереди ВАЗ, в которм находился водитель и пассажирка, и протаранил его.

“К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, только исчез кот, который сбежал из автомобиля ВАЗ в лесополосу”, – сказано в подписи к опубликованному видео.

На месте ДТП работает патрульная полиция, образовалась пробка.

Как ранее сообщал “источник”, утром понедельника, 22 июня, на Крещатике в Киеве произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей. К счастью, обошлось без травмированных.