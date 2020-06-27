“Не хочу служить в российской армии”: украинские пограничники задержали беглеца с Урала, видео

В Сумской области украинские пограничники задержали 19-летнего гражданина РФ, который незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска.

Как сообщает “источник”, об этом говорится на Facebook-странице Госпогранслужбы Украины.

Нарушитель был задержан 26 июня в районе поселка Лукашевка Великописаревского района Сумской области.

19-летний житель Урала заявил, что не желает быть призванным на военную службу в российской армии, поэтому решил отправиться в Украину, где надеялся трудоустроиться.

Иностранец привлечен к административной ответственности. Кроме того, ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Молодой человек принудительно возвращен на территорию РФ.

Как сообщал “источник”, ранее гражданин России попросил убежище в Украине из-за преследования со стороны российских спецслужб.