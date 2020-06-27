Синоптики предупреждают о новом наводнении: где в Украине будет топить

В Укргидрометцентре прогнозируют на части Украины грозы и ливни, которые угрожают новыми затоплениями в Одесской и Винницкой областях.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 28 июня, в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой и Киевской областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за проливных дождей 27-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 8 часов 24 июня. Местами могут быть затоплены заводи, пастбища и сенокосы возле поселка Любешов.

На Винничине существует опасность затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и близ лежащих населенных пунктов.

Вероятны также затопления поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области, в частности в с.Яськи и г.Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени. Подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области ожидается на 0,2-0,5 м.

27-28 июня в результате добегания паводковой волны, ожидаются также подъемы уровней воды в нижнем течении Боржавы, в пределах коренного русла, без негативных последствий.

Как ранее сообщал “источник”, масштабные наводнения, от которых пострадали жители западных областей Украины, унесли жизни трех человек, еще двое-трое считаются пропавшими без вести, их ищут.